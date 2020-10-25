Трамп обвинил американские СМИ в сокрытии коррупции семьи Байдена

Президент США Дональд Трамп во время выступления перед сторонниками в штате Огайо обвинил либеральные американские СМИ в попытках скрыть коррупционные действия семьи его соперника на предстоящих ноябрьских выборах главы государства от Демократической партии Джозефа Байдена.

По его словам, американские СМИ уделяют чрезмерно много внимания ситуации вокруг распространения коронавирусной инфекции, но меньше освещают другие события. Трамп считает, что в преддверии выборов они пытаются напугать избирателей с помощью COVID-19.

При этом, заявил глава Белого дома, СМИ отказываются писать о коррупции со стороны семьи Байдена. Однако Трамп «отдал должное» газете New York Post за ее публикацию об электронной переписке сына Байдена Хантера, пишет ТАСС.

24 октября сообщалось, что вице-президент США Майкл Пенс призвал Байдена дать публичные разъяснения по поводу деловых предприятий его сына Хантера за рубежом до президентских выборов, назначенных на 3 ноября.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.