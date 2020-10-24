Вице-президент США призвал Байдена объяснить скандал с сыном до выборов

Кандидат на пост президента США от Демократической партии Джозеф Байден должен дать публичные разъяснения по поводу деловых предприятий его сына Хантера за рубежом до президентских выборов, назначенных на 3 ноября. Об этом в эфире телеканала Fox News заявил вице-президент страны Майкл Пенс.

По его словам, американские граждане вправе знать, на что «были способны Джо Байден и его семья». Особо он отметил, что компрометирующие кандидата от демократов события происходили в то время, когда он занимал пост вице-президента страны.

В качестве мотивации вице-президент США указал на то, что в случае избрания Байдена на пост главы государства, он постарается увеличить число демократов в составе Верховного суда и не допустить расследования в отношении собственного сына.

Также Пенс отметил, что версия о якобы причастности России к утечке переписки Хантера Байдена, которую на прошлой неделе озвучил председатель спецкомитета по разведке палаты представителей Конгресса демократ Адам Шифф является «чепухой».

21 октября сотрудники ФБР и министерства юстиции США сообщили, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена не является частью «российской кампании по дезинформации», при этом признают ее подлинность.

21 октября госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что солидарен с американской разведкой относительно роли России в скандале с письмами Хантера Байдена.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.