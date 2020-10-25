Терпящий бедствие в Азовском море танкер отбуксируют на якорную стоянку

Терпящий бедствие в Азовском море после взрыва танкер «Генерал Ази Асланов» будет отбуксирован на якорную стоянку. Об этом сообщила пресс-служба Росморречфлота в субботу, 24 октября.

Стоянка находится в 7–8 км от места происшествия, ближе к берегу Краснодарского края. Как пишет ТАСС, буксировка начнется в ближайшее время.

Взрыв на танкере, шедшем под российским флагом, произошел ранее 24 октября. Известно, что судно шло пустым из порта Кавказ в Ростов-на-Дону.

На борту находились 13 человек, 10 из них спасены, еще троих ищут. Состояние спасенных оценивается как удовлетворительное. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев в своем Telegram-канале выразил готовность направить санавиацию для оказания помощи пострадавшим морякам.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.