FIA выразила соболезнования Виталию Петрову в связи со смертью отца

Международная автомобильная федерация (FIA) в субботу, 24 октября, сообщила, что первый российский гонщик «Формулы-1» Виталий Петров из-за смерти отца не будет участвовать в качестве стюарда в Гран-при Португалии.

В субботу стало известно о смерти отца гонщика — бизнесмена и муниципального депутата в Выборгском районе Ленинградской области Александра Петрова.

«Наши мысли вместе с Виталием и его семьей», — говорится в заявлении на сайте организации.

Ранее Петров провел в качестве стюарда три сессии свободных заездов и квалификацию.

Вместо Виталия, который в этот уикенд исполнял обязанности приглашенного стюарда, в тройке судей будет работать Бруно Коррейя — водитель автомобиля безопасности в «Формуле Е».

Правоохранители рассматривают несколько версий гибели Виталия Петрова. По одной из них, депутата убил снайпер.

Как сообщает РЕН ТВ 24 октября, есть основания считать, что в бизнесмена выстрелили с расстояния, а именно с другого берега реки, у которой находился дом погибшего.

Как сообщает 47News, снайпер мог произвести выстрел, когда Петров выходил из бани, чтобы окунуться в реку. При этом сторож, сообщивший о произошедшем, выстрела не слышал.

На месте происшествия работают следователи под руководством главы следственного управления СК по региону Сергея Сазина. Обстоятельства гибели Петрова выясняются.

О смерти депутата стало известно ранее в этот день. Бизнесмена нашли мертвым в поселке Великое. По предварительной информации, он скончался в результате покушения. 22 сентября Петрову исполнился 61 год.