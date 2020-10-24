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СМИ сообщили о полностью российском экипаже танкера «Генерал Ази Асланов»

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Экипаж танкера «Генерал Ази Асланов» в Азовском море, на котором произошел взрыв, полностью состоял из россиян. Об этом в субботу, 24 октября, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в судоходной сфере.

«На борту находился российский экипаж», — сказал собеседник агентства.

В свою очередь источник в экстренных службах добавил, что неизвестна судьба трех человек — боцмана, матроса и практиканта. По предварительным данным, их могло выбросить взрывной волной за борт. Их поиски продолжаются, работы не будут приостанавливать до утра.

Отмечается также, что крен танкера увеличивается и вода продолжает через пробоину поступать на судно.

Около 19:00 24 октября на нефтяном танкере под российским флагом «Генерал Ази Асланов», следовавшем без груза, произошел взрыв, а потом пожар. Танкер следовал из порта Кавказ в порт Ростов-на-Дону. На борту находились 13 человек экипажа, 10 спасены, трое оказались за бортом, идут их поиски.

По предварительным данным, на танкере сдетонировали взрывоопасные пары, причиной происшествия могло стать нарушение техники безопасности или проведение огневых работ. Открытого горения на судне нет.

На место направлены транспортные следователи для установления причин произошедшего. Там уже работают специалисты Росприроднадзора для оценки экологической ситуации в акватории.

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