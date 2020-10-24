Прямой эфир

Актер Епифанцев предрек «сюрприз» на поединке Нурмагомедова с Гэтжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Актер Владимир Епифанцев сообщил, что следит за поединками основных бойцов и будет с интересом смотреть бой российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

По словам Епифанцева, он не любит давать прогнозы перед поединками. Для него интересен не только исход боя, но и сам процесс противостояния.

Проверка ударением: что ждать от противостояния Хабиба и Гэтжи
В UFC называют предстоящий бой крупнейшим в истории промоушена

«Именно ключевых бойцов я всегда для себя выделяю и слежу за ними. Мне даже не столько интересен бой, сколько психологический фактор, личность Хабиба очень интересная. <…> Мне интересен сам процесс, я люблю, когда бойцы удивляют», — цитирует Епифанцева РЕН ТВ.

Актер добавил, что бой, по его мнению, будет интересным, а зрителей будет ждать «сюрприз».

«Для Хабиба — это вроде новое испытание, не было у него такого разностороннего бойца. <…> Хабиб должен использовать тот факт, что Гэтжи легко пропускает удары, а у Хабиба удар довольно быстрый. <…> Он (Гэтжи. — Ред.) будет его (Нурмагомедова. — Ред.) прессинговать к сетке, наделает кучу ошибок, желая удержаться в центре, а Хабиб в этот момент использует то, чего от него все так долго ждут, — он сможет забоксировать Гэтжи», — заявил Епифанцев.

Он добавил, что Нурмагомедов своего соперника «не перебоксирует, но поймать может».

Ранее, 23 октября, сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

Нурмагомедов одержал 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру победил в 22 боях и потерпел два поражения в MMA.

Поединок россиянина с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020