Актер Епифанцев предрек «сюрприз» на поединке Нурмагомедова с Гэтжи

Актер Владимир Епифанцев сообщил, что следит за поединками основных бойцов и будет с интересом смотреть бой российского спортсмена Хабиба Нурмагомедова с американцем Джастином Гэтжи.

По словам Епифанцева, он не любит давать прогнозы перед поединками. Для него интересен не только исход боя, но и сам процесс противостояния.

«Именно ключевых бойцов я всегда для себя выделяю и слежу за ними. Мне даже не столько интересен бой, сколько психологический фактор, личность Хабиба очень интересная. <…> Мне интересен сам процесс, я люблю, когда бойцы удивляют», — цитирует Епифанцева РЕН ТВ.

Актер добавил, что бой, по его мнению, будет интересным, а зрителей будет ждать «сюрприз».

«Для Хабиба — это вроде новое испытание, не было у него такого разностороннего бойца. <…> Хабиб должен использовать тот факт, что Гэтжи легко пропускает удары, а у Хабиба удар довольно быстрый. <…> Он (Гэтжи. — Ред.) будет его (Нурмагомедова. — Ред.) прессинговать к сетке, наделает кучу ошибок, желая удержаться в центре, а Хабиб в этот момент использует то, чего от него все так долго ждут, — он сможет забоксировать Гэтжи», — заявил Епифанцев.

Он добавил, что Нурмагомедов своего соперника «не перебоксирует, но поймать может».

Ранее, 23 октября, сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи, россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней.

Нурмагомедов одержал 28 побед и ни одного поражения, Гэтжи за свою карьеру победил в 22 боях и потерпел два поражения в MMA.

Поединок россиянина с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.