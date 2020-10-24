Нурмагомедов показал последние часы перед боем с Гэтжи

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Хабиб Нурмагомедов показал последние часы перед предстоящим поединком с американцем Джастином Гэтжи. Видео было опубликовано в субботу, 24 октября.

Спортсмен сообщил, что утром провел тренировку, обстановка перед боем «нормальная».

«С утра потренировались, попотели», — сказал Нурмагомедов.

Поединок россиянина с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи. Россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней. 19 октября Нурмагомедов раскрыл тактику боя с Гэтжи.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA.