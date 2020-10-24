Прямой эфир

Нурмагомедов показал последние часы перед боем с Гэтжи

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Российский боец Абсолютного бойцовского чемпиона (UFC) Хабиб Нурмагомедов показал последние часы перед предстоящим поединком с американцем Джастином Гэтжи. Видео было опубликовано в субботу, 24 октября.

Спортсмен сообщил, что утром провел тренировку, обстановка перед боем «нормальная».

«С утра потренировались, попотели», — сказал Нурмагомедов.

Поединок россиянина с Джастином Гэтжи состоится 24 октября на «Бойцовском острове» в Абу-Даби. Бой станет главным событием турнира UFC 254. Соревнование и основной кард турнира в прямом эфире покажет телеканал РЕН ТВ.

Накануне сообщалось, что Нурмагомедов вошел в весовую категорию перед боем с Гэтжи. Россиянину удалось сбросить 8,5 кг за шесть дней. 19 октября Нурмагомедов раскрыл тактику боя с Гэтжи.

На счету россиянина 28 побед и ни одного поражения. Гэтжи за свою карьеру выиграл 22 поединка и потерпел два поражения в MMA.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020