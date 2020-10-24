Роспотребнадзор выдал МГТУ имени Баумана предписание о продлении удаленки

Роспотребнадзор выдал МГТУ имени Баумана предписание о продлении дистанционного обучения для студентов четырех корпусов, которые ранее были закрыты из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом надзорное ведомство сообщило в субботу, 24 октября.

«В связи с непринятием руководством университета достаточных и эффективных мер для разрыва путей передачи и распространения новой коронавирусной инфекции в адрес ректора университета повторно выданы предписания главного государственного санитарного врача по городу Москве и исполняющего обязанности главного государственного санитарного врача по Центральному административному округу о продлении дистанционного обучения студентов четырех корпусов», — цитирует сообщение ТАСС.

Кроме того, Роспотребнадзор потребовал выяснить все обстоятельства, способствовавшие распространению инфекции, обеспечить проведение мероприятий по обеззараживанию воздуха в местах скопления студентов, пересмотреть расписание учебных занятий, практик в целях максимального разобщения групп.

Уточняется, что информация о выполнении предписаний должна быть предоставлена в управление Роспотребнадзора по Москве до 28 октября и до 30 октября 2020 года.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

Министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков прокомментировал нарушения, которые были обнаружены при проверках 19 и 20 октября в учебном заведении.

Речь шла об отсутствии приборов для обеззараживания воздуха в некоторых помещениях, отсутствии разметки для соблюдения социальной дистанции, недостаточном контроле за соблюдением масочного режима студентами вуза, а также нарушении порядка дезинфекции помещений в отсутствие студентов, пояснил Фальков.

По его словам, обо всем этом еще в августе шел разговор с ректорами и управленческими командами университетов.

По итогам проверок было принято решение закрыть несколько корпусов МГТУ имени Баумана, в которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказал министр, в Бауманке пообещали, что в кратчайшие сроки устранят все замечания и буквально через три дня закрытые ныне корпуса будут вновь использоваться.

В российских университетах с нового учебного года ввели масочный режим, исключение сделано для занятий творческой направленности, а также для преподавателей, ведущих лекции. Вузам не запретили проводить очные занятия, но заочные и вечерние курсы рекомендовали временно перевести на дистанционный режим.

14 октября глава Минобрнауки России Валерий Фальков рассказал о напряженной ситуации из-за распространения коронавируса в вузах Москвы. Он отметил, что университеты будут переходить на удаленку исходя из эпидемиологической ситуации в конкретном регионе, в настоящее же время на дистанционный формат переводятся только отдельные группы студентов.

Также министр напомнил о рекомендации Минобрнауки, согласно которой педагогам старше 65 лет следует преподавать дистанционно.