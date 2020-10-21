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Фальков рассказал о четырех типах выявленных в Бауманке нарушений

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По результатам проверок в МГТУ имени Баумана, которые были проведены 19 и 20 октября, были выявлены четыре типа нарушений, рассказал в интервью «Известиям» министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков.

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— Первое состоит в том, что нет соответствующих приборов для обеззараживания воздуха в некоторых помещениях. Второе — не нанесена разметка для соблюдения социальной дистанции. Третье — недостаточно эффективно осуществляется контроль за применением средств индивидуальной защиты студентов — проще говоря, они не носят маски. И четвертое нарушение связано с особым порядком дезинфекции помещений в отсутствие студентов, — объяснил «Известиям» Валерий Фальков.

По его словам, обо всем этом еще в августе шел разговор с ректорами и управленческими командами университетов. Особенно тщательно ситуация обсуждалась в Москве, однако не во всех вузах руководство прислушалось к рекомендациям.

По итогам проверок было принято решение закрыть несколько корпусов МГТУ имени Баумана, в которых были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических норм. Как рассказал министр, в Бауманке пообещали, что в кратчайшие сроки устранят все замечания и буквально через три дня закрытые ныне корпуса будут вновь использоваться.

Важно, добавил Валерий Фальков, что вуз не прекратил работу.

— Университет огромный, это 30 тыс. студентов. И в принципе там и не такое большое количество заболевших. Однако я считаю, что эти превентивные меры и проверки, которые проводит Роспотребнадзор, обязательны.

По словам министра, только неукоснительное соблюдение санитарных норм и работа со студентами, преподавателями позволят нам избежать полного закрытия университетов.

20 октября стало известно, что здания МГТУ имени Баумана могут закрыть из-за нарушений мер по профилактике распространения коронавируса после проведения проверки сотрудниками столичного управления Роспотребнадзора, которые прибыли в учебное заведение после получения информации о росте числа случаев заболеваемости COVID-19 среди студентов.

Подробнее — в интервью Валерия Фалькова, которое выйдет в газете «Известия» и на сайте iz.ru 22 октября.

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