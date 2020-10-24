Губернатор Петербурга перешел на удаленную работу

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов перешел на удаленный режим работы из-за возможного контакта с заболевшими COVID-19. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в субботу, 24 октября.

«Губернатор Беглов перешел на дистанционный режим работы из-за возможного контакта с лицами, чей тест на COVID-19 оказался положительным. Все совещания с участием главы города будут проводиться в режиме ВКС (видеоконференции)», — говорится в сообщении.

Уточняется, что данное решение принято для защиты здоровья сотрудников администрации губернатора, других должностных лиц, представителей общественности.

Ранее, 19 октября, стало известно о частичном переходе на удаленку правительства Омской области из-за распространения коронавируса.

Губернатор региона Александр Бурков сообщил, что автомобили областного правительства будут направлены в медучреждения, чтобы повысить мобильность медицинских работников. Сам Бурков также перешел на дистанционный режим работы, о выявлении у него коронавируса стало известно 5 октября. Глава региона отмечал, что чувствует себя хорошо, COVID-19 протекает бессимптомно.

По последним данным, в России зафиксировано 1 497 167 случаев заболевания COVID-19, из них 16 521 — за последние сутки. Выздоровели 1 130 818 человек, 25 821 человек скончался.