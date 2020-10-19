Губернатор Омской области отдал часть автопарка правительства медикам

Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился передать часть автопарка правительства медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил в понедельник, 19 октября, в своем видеообращении на странице в Instagram.

«Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников», — сказал Бурков.

По словам губернатора, ситуация с распространением коронавирусной инфекции действительно «сложная, но временная».

5 октября стало известно о заражении Буркова коронавирусом. В этой связи он перешел на дистанционный режим работы. Глава региона отмечал, что чувствует себя хорошо и болезнь протекает бессимптомно.

По состоянию на 19 октября в Омской области зафиксировано 13 374 случая заболевания COVID-19, из них 367 летальных. С начала пандемии из больниц выписаны 11 089 пациентов.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.