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Губернатор Омской области отдал часть автопарка правительства медикам

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Губернатор Омской области Александр Бурков распорядился передать часть автопарка правительства медицинским работникам, оказывающим помощь больным коронавирусной инфекцией. Об этом глава региона заявил в понедельник, 19 октября, в своем видеообращении на странице в Instagram.

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«Я принял решение с этой недели направить машины правительства области нашим медицинским учреждениям, для того чтобы мы могли повысить мобильность наших медицинских работников», — сказал Бурков.

По словам губернатора, ситуация с распространением коронавирусной инфекции действительно «сложная, но временная».

5 октября стало известно о заражении Буркова коронавирусом. В этой связи он перешел на дистанционный режим работы. Глава региона отмечал, что чувствует себя хорошо и болезнь протекает бессимптомно.

По состоянию на 19 октября в Омской области зафиксировано 13 374 случая заболевания COVID-19, из них 367 летальных. С начала пандемии из больниц выписаны 11 089 пациентов.

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