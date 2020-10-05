Омский губернатор заразился коронавирусом

Глава Омской области Александр Бурков получил положительный результат на коронавирус. Об этом он в понедельник, 5 октября, сообщил на своей странице в Instagram.

По его словам, тестирование он проходил накануне при подготовке к мероприятию. «Симптомов нет, и чувствую себя хорошо, но получил положительный результат», — объяснил чиновник. Как добавил чиновник, он уйдет в домашний режим и будет работать дистанционно.

Также 53-летний политик призвал всех беречь себя и близких. «Соблюдайте требования санитарных норм: не игнорируйте масочный режим и социальную дистанцию. Всем здоровья!» — заключил он.

Как пишет «Газета.ру», Бурков выполняет все рекомендации медиков.

С минувшей недели в Омской области наблюдается рост заболеваемости COVID-19. По решению оперштаба режим повышенной готовности в регионе, предполагающий ношение масок и прочие меры, продлили до 30 октября.

В регионе на 1 октября зафиксировано снижение закрытых на карантин отдельных классов общеобразовательных школ.

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