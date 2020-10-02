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Школы в Омской области продолжают работать в очном формате

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В Омской области на 1 октября зафиксировано снижение закрытых на карантин отдельных классов общеобразовательных школ. Отмечена положительная динамика, сообщает региональное министерство образования.

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Если 28 сентября школ с закрытыми классами было 28, то теперь лишь 9. Они находятся в Омске, Исильскульском и Омском районах. После карантина открылась школа в Марьяновском районе. Из-за коронавируса остается закрытой лишь Юрьевская школа в Кормиловском районе области.

В ведомстве ИА «Город55» рассказали, что в очном формате работает более 700 школ, которые посещают порядка 200 тыс. детей. Ни одного закрытого полностью на карантин детского сада в регионе нет.

Отдельные классы ушли на карантин в 11 школах, но при этом все образовательные организации продолжают работать в очном формате.

1 октября мэр Москвы Сергей Собянин назвал условие возвращение столичных школ с продленных каникул, которые начнутся с 5 октября. По его словам, это будет зависеть от развития эпидемиологической ситуации.

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