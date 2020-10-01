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Собянин назвал условие возврата школьников после каникул

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Возврат детей в школы с продленных осенних каникул в Москве 19 октября будет зависеть от эпидемической ситуации в городе. Об этом в четверг, 1 октября, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в эфире программы «Вести» на телеканале «Россия 1».

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«Это будет, конечно, зависеть от развития эпидемической ситуации», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам мэра, волна коронавируса в столице нарастает.

Днем ранее заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова объяснила необходимость длительных каникул для школьников. По ее словам, с начала учебного года в столице повысился уровень заболеваемости коронавирусом среди детей, поэтому сейчас важно их «разобщить», чтобы минимизировать риски для учащихся и их родственников.

29 сентября Собянин объявил каникулы у столичных школьников с 5 по 18 октября. Это сделано в связи с увеличением числа простудных заболеваний и случаев COVID-19.

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