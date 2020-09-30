Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Глава Евросовета призвал Армению и Азербайджан к прекращению огня
Мир
МВД Украины подтвердило гражданство США у погибшей сотрудницы посольства
Общество
Мясников назвал требующие обращения к врачу симптомы COVID-19
Общество
Силуанов прокомментировал вопрос отмены накопительной части пенсии
Общество
Ракова объяснила необходимость продолжительных каникул для школьников
Сюжет:

Ракова объяснила необходимость продолжительных каникул для школьников

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей, сообщила в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Школьные перемены: ученики Москвы после каникул могут уйти на дистанционку
В Госдуме считают, что вместо отдыха детей нужно отправить на удаленное обучение

По ее словам, с начала учебного года в столице повысился уровень заболеваемости коронавирусом среди детей, поэтому сейчас важно их «разобщить», чтобы минимизировать риски для учащихся и их родственников.

Детские сады, как пояснила заммэра, продолжат работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности.

«Мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства у родителей первоклашек. Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала», — приводит ТАСС ее слова.

Ракова также сказала, что в период каникул можно будет продолжать получать бесплатное питание — продуктовые наборы можно будет забрать в школе.

Каникулы, как отметила заммэра, будут полноценные, а значит, домашних заданий не будет.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы у столичных школьников с 5 по 18 октября. Это сделано в связи с увеличением числа простудных заболеваний и случаев COVID-19.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020