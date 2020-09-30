Ракова объяснила необходимость продолжительных каникул для школьников

Длительные каникулы нужны для безопасности детей и их семей, сообщила в среду, 30 сентября, заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, с начала учебного года в столице повысился уровень заболеваемости коронавирусом среди детей, поэтому сейчас важно их «разобщить», чтобы минимизировать риски для учащихся и их родственников.

Детские сады, как пояснила заммэра, продолжат работать по обычному графику с соблюдением всех мер безопасности.

«Мы понимаем, что могут возникнуть некоторые неудобства у родителей первоклашек. Но важно отметить, что каникулы в осеннее время проходят всегда, в данном случае увеличится их длительность, и только для части учеников — время их начала», — приводит ТАСС ее слова.

Ракова также сказала, что в период каникул можно будет продолжать получать бесплатное питание — продуктовые наборы можно будет забрать в школе.

Каникулы, как отметила заммэра, будут полноценные, а значит, домашних заданий не будет.

29 сентября мэр Москвы Сергей Собянин объявил каникулы у столичных школьников с 5 по 18 октября. Это сделано в связи с увеличением числа простудных заболеваний и случаев COVID-19.

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