В МИД России призвали соблюдать режим прекращения огня в Ливии

Министерство иностранных дел РФ призывает все стороны конфликта в Ливии строго соблюдать достигнутые в Женеве мирные договоренности и считает заключение перемирия важным шагом. Об этом говорится в комментарии официального представителя ведомства Марии Захаровой, опубликованном 24 октября.

«Призываем все ливийские стороны строго придерживаться достигнутых в Женеве мирных договоренностей и не допустить отката к братоубийственной междоусобице», — сказано в сообщении.

23 октября в ходе переговоров в Женеве участники совместной ливийской военной комиссии в формате «5+5» достигли соглашения о прекращении огня, оно вступило в силу немедленно.

Кроме того, стороны договорились, что все иностранные боевики должны покинуть страну в течение трех месяцев.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, определенные ООН как террористические. Также будет создана совместная полицейская группировка для контроля за соблюдением безопасности.

После свержения и убийства в 2011 году ливийского лидера Муамара Каддафи в Ливии не прекращались вооруженные конфликты между различными группировками.

В стране действует двоевластие: на востоке заседает избранный народом парламент, сотрудничающий с Ливийской национальной армией (ЛНА) маршала Халифы Хафтара, а на западе, в столице Триполи, — сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия (ПНС) Фаиза Сарраджа.