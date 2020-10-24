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Названы недостатки нового iPhone

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Целый ряд недостатков обнаружили пользователи новых смартфонов iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Об этом сообщает издание MacRumors со ссылкой на отзывы обладателей устройства.

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Владельцы новинок отметили, что не заметили большой разницы между смартфонами Apple 2019 и 2020 годов выпуска — особенно при фотографировании и съемке видео.

Также не нашли они и изменений в работе биометрического сенсора — Face ID функционирует с прежней скоростью. Пожаловались обладатели гаджетов и на то, что зарядное устройство, надежно крепившееся к тыльной стенке смартфона на презентации, в реальности не так легко присоединяется.

Главным недостатком iPhone 12 Pro, отметили в издании Verge, оказалась быстрая разрядка модели, особенно при подключении к сетям 5G. По словам автора статьи, после двух с половиной часов использования смартфона с включенным экраном у него осталось 18% зарядки.

С этим согласны и эксперты Engadget, которые почеркнули, что люди, привыкшие ко времени автономной работы iPhone 11, будут «немного разочарованы» этим показателем у новой модели.

Apple представила новый iPhone 13 октября. Компания предложила четыре модификации новой линейки смартфонов iPhone 12, 12 mini, 12 Pro и 12 Pro Max. Новые смартфоны объединяет еще одно новшество: они продаются без наушников и зарядного устройства.

Продажи новых смартфонов Apple iPhone 12 и iPhone 12 Pro в России начались 23 октября. Отмечалось, что на этапе предзаказа, стартовавшего 21 октября, спрос на линейку оказался традиционно высоким. Уже в день начала продаж крупнейшие российские ритейлеры заявили, что практически полностью распродали первую партию новых моделей.

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