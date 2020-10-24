Экс-президент Боливии направился из Аргентины в Венесуэлу

Бывший президент Боливии Эво Моралес вылетел из Аргентины в Венесуэлу в пятницу, 23 октября. Об этом сообщил портал Latercera со ссылкой на агентство Telam.

По предварительным данным, Моралес вылетел в Каракас днем официальным рейсом правительства Венесуэлы, власти которой пока информацию не подтвердили.

19 октября Моралес заявил на пресс-конференции, что его сторонник и экс-министр экономики Луис Арсе победил на выборах главы государства. По итогам подсчета 100% голосов он набрал 55,1% голосов. За его основного конкурента — экс-президента Карлоса Месу — проголосовали 28,83%.

Кроме президента страны граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

В сентябре и.о. президента Боливии Жанин Аньес сняла свою кандидатуру на выборах главы государства «ради защиты демократии».

7 сентября стало известно, что Эво Моралес опережает по популярности других кандидатов президентской гонки, за него были готовы проголосовать 26,2% опрошенных. На втором месте был Меса с результатом 17,1%, а Аньес были готовы поддержать 10,4% респондентов.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента Боливии после отставки Моралеса в ноябре 2019 года. Политик объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.