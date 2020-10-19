Прямой эфир
Сюжет:

Моралес назвал своего сторонника Арсе победителем выборов президента в Боливии

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший президент Боливии Эво Моралес заявил на пресс-конференции, что его сторонник и экс-министр экономики Луис Арсе победил на выборах главы государства.

На данный момент все данные говорят о победе «Движения к социализму. Луис Арсе — наш президент», — приводит его слова газета La Politica Online.

Прозаседавшийся: почему Эво Моралес ушел с поста
Лидера Боливии полюбили за социальные программы, но разлюбили за жажду власти

По мнению политика, Арсе знает, как вывести страну «на путь экономического, политического и социального развития».

Он также добавил, что Дэвид Кокехуанка станет вице-президентом.

«У него будет большинство голосов в обеих палатах законодательного собрания. Это большая ответственность», — сказал Моралес.

Согласно данным экзитпола, опубликованным 19 октября телеканалом Unitel в Instagram, за Арсе проголосовали 52,4%, за его основного соперника Карлоса Месу, который возглавлял Боливию с 2003 по 2005 годы, — 31,5%.

Однако газета Pagina 12 со ссылкой на данные экзитпола утверждает, что 52,4% голосов отданы Месе и 31,5% — Арсе.

В воскресенье, 18 октября, в Боливии прошли президентские и парламентские выборы. По данным издания AS.com, 5134 избирательных участка закрылись в 17:00 по местному времени (00:00 мск).

Кроме президента страны граждане Боливии выбирали 130 депутатов и 36 сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи.

В сентябре и. о. президента Боливии Жанин Аньес сняла свою кандидатуру на выборах главы государства «ради защиты демократии».

7 сентября стало известно, что Эво Моралес, опережает по популярности других кандидатов президентской гонки, за него были готовы проголосовать 26,2% опрошенных. На втором месте был Меса с результатом 17,1%. а Аньес были готовы поддержать 10,4% респондентов.

Сенатор Жанин Аньес временно приняла полномочия президента Боливии после отставки Моралеса в ноябре 2019 года. Политик объявил, что покидает свой пост на фоне акций протеста после своей победы на выборах, поскольку подсчет голосов вызвал критику как со стороны боливийской оппозиции, так и со стороны Организации американских государств, которая наблюдала за процессом голосования.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020