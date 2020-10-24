Эксперт объяснил механизм действий при подозрении на коронавирус

При появлении симптомов ОРВИ, а также при контакте с зараженными COVID-19 или с кем-то, кто контактировал с ними необходимо оставаться дома и ограничить общение с окружающими. Такую рекомендацию дал в субботу, 24 октября, в интервью агентству «Прайм» медицинский директор сервиса «СберЗдоровье» Владислав Мохамед Али.

«При малейшем подозрении вызывать бригаду «Скорой помощи» не нужно. Лучше позвонить участковому врачу, чтобы он пришел, осмотрел вас и задал вопросы. В «Скорую» нужно звонить, когда общее состояние больного тяжелое или резко ухудшается», — объясняет эксперт.

Как отметил специалист, участковый врач назначит анализы или выдаст нужные направления. После этого можно попросить тестирование на COVID с приездом врача на дом.

Ограничение контактов с родными Мохамед Али советует не только при подозрении на коронавирус, но и при ОРВИ и гриппе. Если же тесты на COVID-19 оказались положительными, подчеркнул он, изолироваться нужно всей семьей.

23 октября вице-премьер Татьяна Голикова на Совете по вопросам попечительства в социальной сфере при правительстве России заявила, что случаи коронавируса встречаются у больных сахарным диабетом в 10 раз чаще.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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