РФ считает нелегитимными санкции США против института химии и механики

Россия считает нелегитимными введенные Соединенными Штатами санкции против российского Центрального института химии и механики. Об этом сообщил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, говорится на странице дипломатического ведомства в Facebook.

США связывают данный институт с разработкой вредоносного программного обеспечения для взлома Triton. По информации американского минфина, программа в последние годы применялась против партнеров Вашингтона на Ближнем Востоке, а стоящие за ней хакеры якобы сканировали и прощупывали американские объекты.

Антонов отметил, что РФ полностью отвергает выдвинутые американской администрацией обвинения против института, и вновь подчеркнул, что любые односторонние санкции являются нелегитимными.

Посол добавил, что Россия, в отличие от США, не ведет наступательных операций в киберпространстве, а вредоносная деятельность в данной сфере противоречит принципам российской внешней политики, национальным интересам и пониманию межгосударственных отношений.

Антонов также призвал Вашингтон отказаться от порочной практики голословных обвинений и напомнил, что интересам обеих стран отвечает профессиональный диалог по вопросам международной информационной безопасности, который президент России Владимир Путин предложил восстановить.

23 октября Соединенные Штаты ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Отмечается, что ограничительные меры объявлены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

Ранее, 23 сентября, США расширили санкционные списки. В них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Штаты впали в так называемую санкционную зависимость, и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.

При этом в Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью ограничительных мер, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».