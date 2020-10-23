США ввели санкции против российского Центрального НИИ химии и механики

Соединенные Штаты ввели санкции против российского Центрального научно-исследовательского института химии и механики. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщается на сайте министерства финансов США.

Отмечается, что ограничительные меры объявлены в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций» (CAATSA).

По версии американских властей, ЦНИИХМ связан с «опасной вредоносной [компьютерной] программой Triton», разработанной для того, чтобы «наносить ущерб и манипулировать промышленными системами безопасности».

«Российское правительство продолжает осуществлять опасную деятельность в киберсфере, направленную против Соединенных Штатов и наших союзников», — приводятся в сообщении слова министра финансов США Стивен Мнучин.

Ранее, 23 сентября, США расширили санкционные списки. В них попали восемь выходцев из России, а также там оказались семь организаций из РФ и Финляндии.

Тогда пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Штаты впали в так называемую санкционную зависимость, и другие страны мира не одобряют такую тенденцию.

При этом в Вашингтоне признали, что в России уже не на что накладывать ограничения. По словам советника по национальной безопасности Белого дома Роберта О'Брайена, с Москвой не так много можно сделать с помощью ограничительных мер, однако США «ищут другие места», где смогут «продемонстрировать недовольство».