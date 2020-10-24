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Азербайджан готов остановить бои в случае прекращения огня Арменией

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев в интервью, опубликованном в субботу, 24 октября, газетой Le Figaro, заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия при условии, если армянская сторона прекратит огонь.

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«Мы готовы прекратить действия хоть сегодня. Я уже заявлял это в ходе переговоров в Москве 10 октября. Для достижения этого достаточно будет, чтобы Армения прекратила огонь. Именно после этого настанет время действовать для дипломатов», — сказал азербайджанский лидер.

По словам Алиева, его страна вернется за стол переговоров, если Армения согласится «с базовыми принципами, определенными Францией, Россией и США, принципами, с которыми мы сами согласились» и добавил, что лично в течение 17 лет вел переговоры с двумя армянскими президентами.

«Мы достигали при этом маленького прогресса, — отметил Алиев. — Однако, когда господин Пашинян пришел к власти в 2018 году, он уничтожил мирный процесс. <...> Но я считаю, что теперь настало время обрести политическое решение. <...> Однако армяне не должны более иметь возможности навязать нам его, так как статус-кво и прежняя линия соприкосновения более не существуют. На местности сложилась новая ситуация и Армении следует это учитывать», — подчеркнул президент.

Относительно будущего Нагорного Карабаха он рассказал, что «видит его как процветающую и надежную часть Азербайджана, где азербайджанцы и армяне будут жить в условиях гармонии, мира и соблюдения достоинства» и добавил, что азербайджанские беженцы «должны получить возможность вернуться».

В пятницу глава министерства иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян назвал переговоры в Вашингтоне по Нагорному Карабаху с госсекретарем Майком Помпео и помощником президента США по нацбезопасности Робертом О’Брайеном очень продуктивными. Министр также добавил, что стороны продолжит совместную работу над тем, чтобы найти путь, с помощью которого удастся достичь целей по установлению режима прекращению огня и возврата к мирному урегулированию. На сегодняшний день рассматривается идея размещения миротворцев в Нагорном Карабахе. По его словам, это путь к консолидации режима прекращения огня.

Отмечается, что американские официальные лица провели аналогичные переговоры в Вашингтоне и с главой МИД Азербайджана Джейхуном Байрамовым, однако встречи проходили раздельно.

Ранее 23 октября Помпео на встречах с главами МИД Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Зограбом Мнацаканяном в Вашингтоне подчеркнул важность карабахского урегулирования в рамках Минской группы ОБСЕ.

В конце сентября на линии соприкосновения Азербайджана и непризнанной Нагорно-Карабахской Республики начались боестолкновения. В обострении конфликта стороны обвинили друг друга. В результате боевых действий стороны несут потери среди военнослужащих и гражданских лиц.

В 1988 году автономная Нагорно-Карабахская область, населенная преимущественно армянами, решила покинуть Азербайджанскую ССР. Баку утратил контроль над регионом в период военного противостояния 1992–1994 годов, но до сих пор считает территорию своей.

В 1992 году начался минский переговорный процесс, была создана Минская группа ОБСЕ. Ее сопредседателями являются Россия, Франция и США, постоянными членами — Армения, Азербайджан, Белоруссия, Германия, Италия, Швеция, Финляндия и Турция.

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