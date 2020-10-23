Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Сенатор заявил о поддержке регионами законопроекта о всероссийской реновации
Общество
Путин призвал регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID-19
Наука
«Роскосмос» запланировал полеты «Енисея» на Юпитер и Сатурн
Общество
Суд арестовал вице-президента «Евросети» по делу об убийстве
Общество
Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса в Москве

Соборную мечеть в Париже оцепили после броска петарды в верующих

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Большая мечеть Парижа оцеплена полицейскими после того, как неизвестный бросил в толпу верующих петарду. Об этом 23 октября сообщил телеканал BFMTV.

Боевики с мемами: как в Узбекистане борются с ячейками джихадистов
Экстремисты собирают деньги и планируют поездки в Сирию

Это произошло во второй половине дня. Петарду могли бросить из окна квартиры, выходящей на двор мечети.

Пострадавших нет, задержаний не проходило. Силовики проводят спецоперацию. Район оцепления рекомендовано избегать. Информации о том, связано ли происшествие с убийством преподавателя истории Самюэлем Пати, пока нет.

16 октября злоумышленник убил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября, говоря о свободе слова и мнений, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда в СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала более 10 человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020