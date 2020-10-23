Соборную мечеть в Париже оцепили после броска петарды в верующих

Большая мечеть Парижа оцеплена полицейскими после того, как неизвестный бросил в толпу верующих петарду. Об этом 23 октября сообщил телеканал BFMTV.

Это произошло во второй половине дня. Петарду могли бросить из окна квартиры, выходящей на двор мечети.

Пострадавших нет, задержаний не проходило. Силовики проводят спецоперацию. Район оцепления рекомендовано избегать. Информации о том, связано ли происшествие с убийством преподавателя истории Самюэлем Пати, пока нет.

16 октября злоумышленник убил профессора истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин, предположительно, за то, что педагог в начале октября, говоря о свободе слова и мнений, показывал карикатуры на пророка Мухаммеда в СМИ.

Президент Франции Эммануэль Макрон назвал нападение на профессора террористическим актом и подчеркнул, что «мракобесие и сопутствующее ему насилие не победят». В рамках расследования полиция задержала более 10 человек.