«Роскосмос» запланировал полеты «Енисея» на Юпитер и Сатурн

Государственная корпорация «Роскосмос» прописала возможность использования новой сверхтяжелой ракеты «Енисей» для запусков на Луну, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн. Об этом говорится в задании на техническое проектирование, опубликованном 23 октября на сайте госзакупок.

Ракета создается для решения ряда задач, в том числе по изучению космоса, пространства Луны, дальнего космоса, отмечается в тексте.

У ракеты будет шесть первых ступеней ракет «Союз-5» с двигателями РД-171МВ вокруг центрального блока, а также разгонного блока класса ДМ. Разработчики ракеты должны представить ее более грузоподъемный вариант, который ранее проходил под названием «Дон», с дополнительной водородной ступенью.

Первый пуск ракеты планируется провести в 2028 году.

Стало известно, что ракетно-космическая корпорация «Энергия» запатентовала схему полета к Луне без использования сверхтяжелой ракеты. Предлагается доставлять космонавтов на Луну и околоземную орбитальную станцию с помощью многоразового пилотируемого корабля.