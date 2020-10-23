«Яблоки» в розницу: первую партию iPhone 12 раскупили на старте продаж

В день старта продаж iPhone 12 и iPhone 12 Pro первая поступившая в Россию партия гаджетов уже раскуплена. Покупатели приобретали смартфоны в полтора раза быстрее, чем предыдущую модель на старте продаж, рассказали «Известиям» ритейлеры. Некоторые аналитики все же сомневаются в успехе новинок — по словам источников, первая партия была в четыре раза меньше, чем в прошлом году. Ряд экспертов считает, что iPhone 12 — самая неудачная серия за последние годы, новые смартфоны отличаются только дизайном и поддержкой технологии 5G, которая в России не используется. Поэтому доля Apple на российском рынке смартфонов продолжит падать, и в 2021 году производитель потеряет еще 1-1,5% в штучном выражении, полагают специалисты.

Притягивая за уши

В России 23 октября стартовали продажи двух первых моделей новых смартфонов Apple — iPhone 12 и iPhone 12 Pro. Ритейлеры говорят, что продажи новинок в полтора раза выше, чем модели прошлого года — iPhone 11. Новинки Apple буквально разбирают в «М.Видео» и «Эльдорадо», сказали в пресс-службе объединенного ритейлера.

К середине пятницы скупили почти все iPhone 12 и iPhone 12 Pro, выделенные для предварительного заказа в интернет-магазине, добавили в пресс-службе МТС. Отметили повышенный спрос и в онлайн-магазине «Билайна». Он в разы превышает показатели продаж предыдущей линейки «яблочных» смартфонов, добавили там. Первую партию новинок почти полностью выкупили клиенты, оформившие предзаказ, уточнили в компании.

В «Мегафоне» ажиотажным спросом пользуется модель iPhone 12 Pro в синем цвете, ее также уже раскупили, сообщил генеральный директор «МегаФон Ритейл» Андрей Левыкин. Спрос на модель Pro превышает запланированные к продаже объемы, добавил он.

Не стал исключением и Ozon. Как сообщили в пресс-службе интернет-ритейлера, 71% заказов были оформлены пользователями из регионов — новинки приобрели жители Санкт-Петербурга, Барнаула, Новосибирска и других городов.

В розничных салонах сейчас дефицит всех моделей, отметили в пресс-службе «Вымпелкома» (работает под брендом «Билайн»).

— Мы наблюдаем ажиотажный спрос на новинки в нашей сети, — сказал вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

В Россию завезли очень маленькую первую партию iPhone 12, утверждает источник «Известий» в одной из розничных сетей. Скорее всего, Apple в этом году отдала предпочтение тем странам, где активнее развиваются технологии пятого поколения, добавил собеседник газеты.

Без брызг шампанского

Данные ритейлеров невозможно проверить — это относительные цифры, которые никак не отражают реальный спрос на устройства, считает аналитик Telecom Daily Илья Шатилин. Настоящие продажи можно будет увидеть только по итогам четвертого квартала, добавил он.

В этом году магазины не устраивали традиционный праздник на старте продаж — не было воздушных шаров и шампанского. Не наблюдалось и очередей за новым гаджетом, отметил ведущий аналитик Mobile Reserch group Эльдар Муртазин. При этом ритейлеры создали искусственный дефицит и завезли небольшие партии iPhone 12 в ряд магазинов, считает он. Не во всех салонах есть полный комплект моделей во всех цветах и размерах памяти. Объем первой партии в четыре раза меньше, чем годом ранее, когда начались продажи iPhone 11, добавил эксперт.

Из года в год ритейлеры говорят о успешном старте продаж новых iPhone, о том, что новинки побили рекорды прошлого года. При этом реальные продажи Apple говорят об обратном — за последние пять лет доля американского производителя на российском рынке снизилась с 15% до 9,2% в штучном выражении, отметил Эльдар Муртазин.

Впрочем, у «яблочной» компании по-прежнему есть лояльная аудитория, которая купит новинку из соображений престижа, даже несмотря на ограниченный доход, считает независимый эксперт по мобильным устройствам и гаджетам Вадим Плесский. То, что в этом году Apple представил сразу четыре модели смартфонов, расширяет круг потенциальных покупателей, уверен он.

Движение вниз

Продажи iPhone 12 будут хуже, чем предыдущей версии, считает Эльдар Муртазин. Эта самая неудачная линейка смартфонов Apple за последние годы, и, тем более, дороже 11-й версии на 24%, указал он.

В 2021 году доля Apple на рынке смартфонов в России продолжит снижаться и просядет еще на 1-1,5 п.п. до 7,5-8%, прогнозирует эксперт. В денежном выражении она уменьшится не так значительно – на 2 п.п. до 30%, считает аналитик.

Всплеск интереса к iPhone 12 может быть связан только с обновленным дизайном устройств, говорит Илья Шатилин. Начинка новых смартфонов незначительно отличается от предыдущих моделей, а поддержка технологий 5G в России не актуальна, пояснил он. При этом аналитик уверен, что из-за высокой цены iPhone 12 будут продаваться хуже, чем предшественники. Он согласен с оценкой Эльдара Муртазина – за год Apple потеряет долю на российском рынке в штучном выражении.