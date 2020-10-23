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Жительницу Мурома заподозрили в убийстве 9-летнего сына

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Следственными органами Следственного комитета России по Владимирской области возбуждено уголовное дело в отношении 30-летней жительницы города Мурома, подозреваемой в убийстве 9-летнего сына. Об этом говорится 23 октября в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

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Тело ребенка обнаружили в квартире, где жила семья. По факту преступления возбудили уголовное дело по пункту «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство малолетнего»).

«Женщина с 2015 года состоит на учете у врача-психиатра и имеет психическое расстройство», — отметили следователи. В настоящее время правоохранители проводят опрос свидетелей, назначены экспертизы.

11 октября в Подмосковье 43-летняя женщина убила своего сына в собственной квартире, повесив его. Тело мальчика обнаружил отец, вернувшийся домой после прогулки с дочерьми.

Мужчина вызвал скорую помощь, но медики констатировали смерть ребенка. Женщину задержали и арестовали. Как пишет РЕН ТВ, женщина не раз лечилась от шизофрении.

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