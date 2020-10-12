В Подмосковье задержали подозреваемую в убийстве четырехлетнего сына

В Московской области задержали женщину, подозреваемую в убийстве четырехлетнего сына. Об этом в воскресенье, 11 октября, телеканалу «360» рассказали в пресс-службе регионального главка Следственного комитета.

Трагедия произошла в подмосковном Пушкине ранее в тот день. 43-летняя подозреваемая, находясь в своей квартире, повесила четырехлетнего сына. Его тело обнаружил отец, когда вернулся домой с прогулки с остальными тремя детьми.

Криминалисты осмотрели квартиру. Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего. Статья предусматривает наказание до 20 лет колонии. Подозреваемая женщина задержана. В пресс-службе регионального СК добавили, что пояснить мотив убийства и причины произошедшего следователю женщина не смогла, пишет агентство городских новостей «Москва».

Как пишет сайт kp.ru, семейная пара с четырьмя детьми: два сына — 19 лет и 4 года, две дочери — 13 и 16 лет. Подозреваемая в убийстве мать работала учителем английского языка, преподавала в школах и детском саду. Была членом местного клуба приемных и многодетных семей и даже награждена за активное участие в жизни сообщества. Супруг занимался программированием.

Дело находится на контроле прокуратуры Московской области. Региональное ведомство поручило Пушкинской городской прокуратуре установить причины и условия произошедшего. Проверяется исполнение уполномоченными органами законодательства о несовершеннолетних.

Расследование уголовного дела продолжается. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего, допрашиваются родственники задержанной. По предварительным данным, подозреваемая страдала расстройством психики.