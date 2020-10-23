Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
Сенатор заявил о поддержке регионами законопроекта о всероссийской реновации
Общество
Путин призвал регионы действовать аккуратно с ограничениями из-за COVID-19
Наука
«Роскосмос» запланировал полеты «Енисея» на Юпитер и Сатурн
Общество
Суд арестовал вице-президента «Евросети» по делу об убийстве
Общество
Собянин заявил о замедлении эпидемии коронавируса в Москве

В РАН заявили о планах изменить подход к изучению экстремальных природных явлений

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Экологическая катастрофа в акватории Авачинского залива на Камчатке показала необходимость научного прогнозирования подобных природных явлений. Об этом 23 октября заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

Железный аргумент: о чем говорят результаты взятых на Камчатке проб
Виновными в сбросе химии могут быть местные предприятия, считают экологи

«Давайте мы очнемся и поставим реальную программу исследований, когда мы сможем не только по факту определять, что произошло, но и в определенной степени прогнозировать то, что можно прогнозировать. Понимаете, против цунами нет спасения. Но есть прогнозирование цунами, которое позволяет вывести людей из опасной зоны, поэтому система предупреждений должна быть. Но она может появиться только в том случае, если мы детально будем исследовать все явления», — цитирует его ТАСС.

По мнению Сергеева, произошедшее в акватории Авачинского залива с очень большой долей вероятности является «экстремальным природным явлением». В связи с этим он заявил о необходимости большего доверия к ученым.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020