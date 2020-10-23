В РАН заявили о планах изменить подход к изучению экстремальных природных явлений

Экологическая катастрофа в акватории Авачинского залива на Камчатке показала необходимость научного прогнозирования подобных природных явлений. Об этом 23 октября заявил президент Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев.

«Давайте мы очнемся и поставим реальную программу исследований, когда мы сможем не только по факту определять, что произошло, но и в определенной степени прогнозировать то, что можно прогнозировать. Понимаете, против цунами нет спасения. Но есть прогнозирование цунами, которое позволяет вывести людей из опасной зоны, поэтому система предупреждений должна быть. Но она может появиться только в том случае, если мы детально будем исследовать все явления», — цитирует его ТАСС.

По мнению Сергеева, произошедшее в акватории Авачинского залива с очень большой долей вероятности является «экстремальным природным явлением». В связи с этим он заявил о необходимости большего доверия к ученым.

В конце сентября очевидцы сообщили об изменении цвета воды на Халактырском пляже в акватории Тихого океана и о морских животных, которые массово выбросились на берег в том числе в бухтах Малая и Большая Лагерные и Авачинская. Специалисты обнаружили в прибрежной зоне превышение содержания фенола и нефтепродуктов в 2 и 3,6 раза соответственно.

8 октября Росприроднадзор представил результаты анализов проб воды на содержание загрязняющих веществ на Камчатке. В образцах было замечено превышение фосфат-ионов в 10,8 раза, железа общего — в 6,7 раза, фенола общего — в 2,9 раза. По данным Росприроднадзора, превышение загрязняющих веществ зафиксировали не только в Авачинском заливе, но и в ближайших реках — Таенка, Халактырка, Кирпичная.