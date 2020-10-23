Попова заявила о подверженности всех возрастных групп коронавирусу

Риск заражения коронавирусной инфекцией актуален для всех возрастных групп, заявила 23 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — сказала она.

Глава ведомства напомнила, что в целях профилактики инфекции нужно сократить контакты, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, а также соблюдать безопасную дистанцию.

«Обо всех этих мерах сказано не раз, но именно они являются действенными и эффективными», — добавила Попова.

Ранее в этот же день Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Она отметила, что сегодня во всех регионах ведется работа по противодействию инфекции.

Также в пятницу доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что суточный прирост числа случаев коронавируса в России некритичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране. Он выразил мнение, что страна может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно в начале ноября.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

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