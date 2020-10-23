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Попова заявила о подверженности всех возрастных групп коронавирусу

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Риск заражения коронавирусной инфекцией актуален для всех возрастных групп, заявила 23 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова.

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«К сожалению, инфицированию подвержены все возрастные группы. Самый высокий риск для людей старше 65 лет и с хроническими заболеваниями. Поэтому для всех сегодня важно обязательно носить маски в транспорте, в общественных местах, исполнять рекомендации Роспотребнадзора во всех сферах деятельности», — сказала она.

Глава ведомства напомнила, что в целях профилактики инфекции нужно сократить контакты, держать в чистоте руки и поверхности вокруг себя, а также соблюдать безопасную дистанцию.

«Обо всех этих мерах сказано не раз, но именно они являются действенными и эффективными», — добавила Попова.

Ранее в этот же день Попова назвала ситуацию с коронавирусом в России напряженной. Она отметила, что сегодня во всех регионах ведется работа по противодействию инфекции.

Также в пятницу доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн заявил, что суточный прирост числа случаев коронавируса в России некритичен, он связан с увеличением охвата тестированием и улучшением диагностики в стране. Он выразил мнение, что страна может выйти на плато по заболеваемости COVID-19 примерно в начале ноября.

По данным оперштаба, за минувшие сутки в России выявили 17 340 новых случаев заболевания COVID-19. С начала эпидемии в стране зафиксировали 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зарегистрировали 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 пациент.

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