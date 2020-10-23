В РСТ заявили о боязни россиян путешествовать в ноябрьские праздники из-за COVID

Россияне опасаются бронировать отдых на ноябрьские праздники и ближайшие школьные каникулы из-за ситуации с распространением коронавируса. Об этом в пятницу, 23 октября, заявила «Интерфаксу» пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

«Больше всего туристы опасаются непредсказуемого развития ситуации с коронавирусом. Например, внезапного закрытия границ или российских регионов. Кроме того, многие выжидают, как сработают полетные программы туроператоров. Когда самолеты полетят, будут бронировать незадолго до вылета», ― рассказала она агентству.

Тюрина отметила, что в настоящее время многие турагентства сами отговаривают своих клиентов от покупки отдыха заранее, поскольку боятся новых переносов и отказов от туров из-за COVID-19.

Кроме того, пресс-секретарь РСТ добавила, что люди отказываются и от поездок на школьные каникулы вместе с детьми, так как опасаются заболеть не только коронавирусом, но и сезонным гриппом.

Она подчеркнула, что продажи путевок в агентствах единичные и составляют не более 10–20 туров в месяц. Кроме того, Тюрина добавила, что наибольшей популярностью пользуются экскурсионные туры в Москву, Санкт-Петербург, по Золотому Кольцу, а также в Турцию, ОАЭ, Танзанию и на Мальдивы.

Ранее в этот день в Ассоциации туроператоров России (АТОР) назвали Краснодарский край и Крым стали лидерами продаж туров по итогам первой недели второго этапа программы кешбэка.

Второй этап этой программы стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кешбека составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.

В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовались около 60 тыс. человек.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 480 646 случаев коронавируса в 85 регионах, при этом за минувшие сутки в России зафиксировано 17 340 новых случаев. За весь период зафиксировано 25 525 летальных исходов, выздоровел 1 119 251 человек.

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