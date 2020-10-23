В АТОР назвали регионы — лидеры продаж туров с кешбэком

Краснодарский край и Крым стали лидерами продаж туров по итогам первой недели второго этапа программы кешбэка. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР).

При этом эти же регионы занимали лидерство в продажах путешествий и летом, в ходе первого этапа акции туристического кешбека.

Согласно агрегированным данным туроператоров, у некоторых из компаний первое место среди самых продаваемых направлений с возвратом части стоимости путешествия оказались Сочи. Третьими стали Кавминводы, но с большим отрывом от лидеров.

«У туроператоров «Дельфин», «Интурист», АЛЕАН, «Мультитур», «Русский Экспресс» Краснодарский край и Крым занимают сейчас, соответственно, 1-е и 2-е места в топ-5, у «Веди Групп» — 2-е и 3-е места, Сочи занимает также 1-е место у туроператора «Спектрума», — уточнили в ассоциации.

Средний чек туров с кешбэком на первой неделе осенней акции у большинства опрошенных компаний находится на уровне 25–35 тыс. рублей за тур. Однако этот показатель имеет существенный разброс в зависимости от дат заезда, направления и вида туризма, подчеркнули эксперты АТОР.

Большинство бронирований заездов по акции с кешбэком у туроператоров приходятся на ближайшие даты — около 50–60% всех бронирований, а еще 15–25% — на новогодние праздники.

При этом есть направления, которым кешбек не помог набрать популярность, а продажи путешествий и вовсе снизились.

« <…> мы видим, что Карелии, Санкт Петербургу, Москве, Великому Устюгу кешбэк не помог. Продажи были хуже, чем неделю назад и много хуже, чем в 2019 году», — отмечает генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин.

Второй этап программы туристического кешбэка стартовал в полночь 15 октября и продлится до 5 декабря. Россияне могут приобрести путешествие и размещение в гостиницах возвратом 20% стоимости услуг. При этом максимальный размер кешбека составляет 20 тыс. рублей (ранее 15 тыс. рублей), а минимальная длительность тура или проживания была уменьшена по сравнению с условиями прошлой акции с четырех до двух ночей.

В тур можно отправиться с момента его оплаты, но вернуться надо до 10 января 2021 года.

Оплатить поездку полностью одним платежом, как и раньше, необходимо картой национальной платежной системы «Мир», и тогда можно будет участвовать в программе. Кешбэк на нее будет начисляться автоматически в течение пяти дней с момента оплаты поездки.

Первый этап программы прошел в конце августа. Программой воспользовались около 60 тыс. человек.