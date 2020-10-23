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Ефремова в колонии поместят на карантин

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Актер Михаил Ефремов, осужденный на 7,5 года за смертельное ДТП с его участием, должен будет пройти в колонии повторный двухнедельный карантин. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщил «РИА Новости» информированный источник.

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«После этапирования из СИЗО в колонию Ефремова ждут первичный медицинский осмотр и помещение в камеру карантинного отделения», — пояснил собеседник агентства.

Отмечается, что Ефремова могут этапировать в колонию уже в ближайшие недели. Осужденному предстоит повторно пройти весь комплекс карантинных процедур, включая тесты на коронавирус.

Ранее Ефремов прошел карантин в московском СИЗО, после чего был переведен в постоянную камеру на четыре места. По информации источника, с тремя сокамерниками у актера были хорошие отношения.

Накануне Мосгорсуд смягчил приговор Ефремову с 8 до 7,5 года колонии общего режима.

Заседание суда по делу актера началось 20 октября и переносилось по ходатайству защиты осужденного. Ефремов заявил об искреннем раскаянии в совершенном им летом 2020 года ДТП, в результате которого погиб курьер интернет-магазина Сергей Захаров.

ДТП с участием Михаила Ефремова произошло в начале июня в центре Москвы. Внедорожник артиста выехал на встречную полосу, где врезался в легковой автомобиль. Его водитель Сергей Захаров скончался в больнице от полученных травм.

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