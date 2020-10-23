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Власти Москвы заявили об увеличении доходов жителей столицы на 6,3% в год

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В среднем в год доходы москвичей каждый год увеличиваются на 6,3%, и этот рост отмечается уже на протяжении 10 лет. Об этом сообщили ТАСС 23 октября в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

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«Номинальные доходы москвичей устойчиво растут с 2010 года. В среднем доход жителя города ежегодно увеличивается на 6,3%. В общей сложности за 10 прошедших лет номинальные денежные доходы москвичей выросли на 84,2%», — приводятся в заявлении слова заместителя мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова.

Он отметил, что более 45% населения Москвы имеют ежемесячный доход более 60 тыс. рублей.

В свою очередь, глава департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов добавил, что росту доходов в Москве способствует большой и стабильный рынок труда.

Несколько дней назад стало известно, что доходы столичного бюджета за последние 10 лет выросли в 2,3 раза и в прошлом году они достигли 2,631 трлн рублей.

Вместе с тем, в начале сентября мэр столицы Сергей Собянин заявил, что бюджет Москвы в 2021 году столкнется с большими трудностями, чем в 2020 году, пишет «Газета.ру».

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