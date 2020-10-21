Доходы столичного бюджета за последние 10 лет выросли в 2,3 раза, в прошлом году они достигли 2,631 трлн рублей. Об этом 21 октября сообщается на официальном портале мэра и правительства Москвы.

«На протяжении всего десятилетия доходы бюджета Москвы снижались только однажды — в 2013 году — и всего на полпроцента к предыдущему году. Всё остальное время доходы росли, а с 2016 года их ежегодный рост превышал 10%», — заявил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Доходы бюджета Москвы за 10 лет выросли в 2,3 раза — с 1,126 трлн рублей в 2010 году до 2,631 трлн рублей в 2019-м. Кроме того, за прошедшее десятилетие вклад нефтегазовой отрасли в бюджет столицы сократился в три раза.

Отмечается, что в 2013 году правительство столицы приняло комплекс мер по мобилизации доходов бюджета: введение патентной системы налогообложения, торговый сбор, налог на профессиональный доход и патенты для мигрантов.

На прошлой неделе стало известно, что за последние 10 лет степень расслоения общества по доходам в Москве существенно сократилась, пишет «Газета.ру».

В начале октября Ефимов сообщил, что потери бюджета Москвы по итогам года составят около 800 млрд рублей из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавирусной инфекции.