Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м

Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года , следует из результатов мониторинга РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится . О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере. В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн.

В оковах неопределенности

Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться . Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан, следует из результатов пятого мониторинга экономического положения населения, проведенного экспертами РАНХиГС. В рамках исследования получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, преимущественно проживающих в региональных центрах и городах, имеющих высшее образование и работу.

Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85 и 9% соответственно) . Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56% . Параллельно выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственное благосостояние как умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, говорится в отчете.

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Впрочем, несмотря на некоторые сдвиги в оценках, более половины респондентов, говоря о собственном благополучии в течение года, выразили пессимистичные ожидания. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.

— По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи . Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне, — отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн . Доля занятых постепенно увеличивается: сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно , отметили там.

Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220–250 тыс.

В Минэкономразвития не запрос «Известий» о планах по созданию новых рабочих мест не ответили.

И сам не плошай

Правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы, рассказали в Минтруде. В частности, предприятиям выданы субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а для безработных увеличен размер пособий от полутора до трех раз.

Ухудшение финансового положения граждан — ожидаемый результат, подчеркивает ведущий финансовый эксперт школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По словам эксперта, факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону. Например, резко выросла безработица, сопровождающаяся ощутимым снижением уровня оплаты труда. Только в Москве в начале года средняя зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, а в июне медианное значение обрушилось до 50 тыс., добавила она.

работа Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Ранее Минэкономразвития в опровержение публикаций в СМИ заявляло, что резкого падения доходов россиян не было. Там поясняли, что один из основных индикаторов этого показателя — потребительский спрос — с мая показывает рост. В обновленном прогнозе ведомства реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. Согласно данным Росстата, в I квартале прибыль граждан упала на 0,2% по сравнению с годом ранее.

По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, многие компании и после снятия официальных ограничений на деятельность не готовы к прежним затратам и расширению штата сотрудников . Сейчас на них висят кредиты, арендная плата, а выхлоп в виде продажи товаров и услуг в привычных объемах далек от докризисных значений за отсутствием спроса, пояснил он.

— С другой стороны, на государство надейся, а сам не плошай. Сейчас каждый может поискать пути дополнительного заработка, использовав свои навыки и способности или освоив новую профессию . Также, если есть финансовая база, можно изучить новые инвестиционные альтернативные идеи, — советует Петр Пушкарев.