Прогноз года: 60% граждан ожидают ухудшения благосостояния в 2020-м
Более половины россиян демонстрируют пессимистичные ожидания относительно своего благосостояния в течение года, следует из результатов мониторинга РАНХиГС, с которыми ознакомились «Известия». 36% респондентов считают, что их финансовое положение несколько снизится, а 27% — существенно ухудшится. О том, что не будет каких-либо изменений в доходах, рассказали 25% опрошенных, и лишь 6% граждан заявили, что их материальное положение улучшится в той или иной мере. В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн.
В оковах неопределенности
Уровень обеспокоенности россиян негативными последствиями пандемии COVID-19 для экономики страны и своего материального положения стал постепенно снижаться. Но отрицательные оценки по-прежнему доминируют в настроениях граждан, следует из результатов пятого мониторинга экономического положения населения, проведенного экспертами РАНХиГС. В рамках исследования получены онлайн-анкеты от 2,1 тыс. человек, преимущественно проживающих в региональных центрах и городах, имеющих высшее образование и работу.
Так, угрозу пандемии для экономики как значимую продолжают оценивать 69% респондентов, и лишь 18% говорят о ее умеренном влиянии (в апреле — 85 и 9% соответственно). Вместе с тем число респондентов, полагающих, что распространение коронавируса представляет значительную опасность для их материального достатка, снизилось, составив 41% против показателя апреля в 56%. Параллельно выросла доля граждан, оценивающих влияние пандемии на собственное благосостояние как умеренное, а также наблюдается увеличение числа ответов о незначительном или нулевом влиянии новой инфекции на личные доходы, говорится в отчете.
Впрочем, несмотря на некоторые сдвиги в оценках, более половины респондентов, говоря о собственном благополучии в течение года, выразили пессимистичные ожидания. Так, 36% россиян считают, что их финансовое положение ухудшится не сильно, а 27% заявили, что это будет существенно. Четверть опрошенных рассказали, что каких-либо изменений в их доходах не ожидается, и лишь 6% граждан заявили об улучшении материального достатка в той или иной мере в течение года.
— По результатам пяти мониторингов, проводимых с начала пандемии, кардинальных изменений в настроениях граждан нет, пессимизм в отношении будущего продолжает превалировать. Единственное в оценках изменилось то, что если раньше люди свои страхи связывали со страной, то сейчас сузили их до благополучия собственной семьи. Комплекс негативных экономических эффектов, таких как сокращение уровня занятости, рост безработицы и падение доходов населения, усиливают неопределенность, формируя неуверенность в завтрашнем дне, — отметил один из авторов мониторинга, завлабораторией методологии федеративных исследований РАНХиГС Дмитрий Рогозин.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что в России с конца марта по июнь уволено более 3,7 млн граждан, а число трудоустроенных составило свыше 3 млн. Доля занятых постепенно увеличивается: сейчас на работу принимают почти по 300 тыс. человек еженедельно, отметили там.
Кроме того, в июне замедлился рост численности регистрируемых в качестве безработных, добавили в пресс-службе. Сейчас на учет встают в среднем по 140 тыс. человек в неделю, а в середине апреля и мае было по 220–250 тыс.
В Минэкономразвития не запрос «Известий» о планах по созданию новых рабочих мест не ответили.
И сам не плошай
Правительство приняло комплекс мер по сохранению занятости граждан и поддержке тех, кто остался без работы, рассказали в Минтруде. В частности, предприятиям выданы субсидии на зарплаты сотрудников и льготные кредиты, а для безработных увеличен размер пособий от полутора до трех раз.
Ухудшение финансового положения граждан — ожидаемый результат, подчеркивает ведущий финансовый эксперт школы изучения финансовых рынков «Грамотей» Кира Лист. По словам эксперта, факторы, влияющие на достаток граждан, за период пандемии изменились не в лучшую сторону. Например, резко выросла безработица, сопровождающаяся ощутимым снижением уровня оплаты труда. Только в Москве в начале года средняя зарплата составляла 95,5 тыс. рублей, а в июне медианное значение обрушилось до 50 тыс., добавила она.
Ранее Минэкономразвития в опровержение публикаций в СМИ заявляло, что резкого падения доходов россиян не было. Там поясняли, что один из основных индикаторов этого показателя — потребительский спрос — с мая показывает рост. В обновленном прогнозе ведомства реальные располагаемые доходы граждан к концу этого года просядут на 3,8%. Согласно данным Росстата, в I квартале прибыль граждан упала на 0,2% по сравнению с годом ранее.
По мнению шеф-аналитика TeleTrade Петра Пушкарева, многие компании и после снятия официальных ограничений на деятельность не готовы к прежним затратам и расширению штата сотрудников. Сейчас на них висят кредиты, арендная плата, а выхлоп в виде продажи товаров и услуг в привычных объемах далек от докризисных значений за отсутствием спроса, пояснил он.
— С другой стороны, на государство надейся, а сам не плошай. Сейчас каждый может поискать пути дополнительного заработка, использовав свои навыки и способности или освоив новую профессию. Также, если есть финансовая база, можно изучить новые инвестиционные альтернативные идеи, — советует Петр Пушкарев.
Помимо поиска подработок и инвестиций, по словам Киры Лист, стоит также пересмотреть свои расходы, убрать всё лишнее и стараться не влезать в долги.