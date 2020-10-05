Власти Москвы подсчитали потери бюджета столицы из-за пандемии

Потери бюджета Москвы по итогам года составят около 800 млрд рублей из-за дополнительных расходов в период пандемии коронавирусной инфекции. Об этом в понедельник, 5 октября, заявил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

«Если сравнивать еще и с тем, что у нас был заложен рост доходов относительно прошлого года на 8%, то суммарные потери бюджета превысят 500 млрд рублей. При этом мы понесли еще порядка 300 млрд рублей дополнительных расходов, которые не были предусмотрены в первоначальном бюджете и связаны с переоборудованием больничного фонда под COVID», — цитирует вице-мэра «РИА Новости».

Ефимов уточнил, что такие показатели ожидаются при условии, если расходы будут сохраняться на нынешнем уровне.

24 сентября стало известно, что в ближайшее время в Москве не планируют закрывать экономику города из-за COVID-19.

В августе мэр столицы Сергей Собянин отмечал, что экономика Москвы может выйти на нормальные темпы развития уже в следующем году. Поддержка бизнеса в период действия ограничений обошлась властям города в 85 млрд рублей.

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