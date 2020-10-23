«Газпром» назвал условия для скорого завершения строительства СП-2

Для скорейшего завершения строительства газопровода «Северный поток – 2» прилагается максимум усилий, но сроки окончания зависят от множества факторов. Об этом в пятницу, 23 октября, сообщила заместитель председателя правления «Газпрома», генеральный директор «Газпром экспорт» Елена Бурмистрова.

«Сроки окончания строительства газопровода зависят от множества факторов, включая технические характеристики судов (в том числе вспомогательных) и оборудования, а также погодных условий в период проведения работ на морском участке», — цитирует Бурмистрову ТАСС.

Она подчеркнула, что «прилагается максимум усилий для скорейшего завершения этого коммерческого проекта, несмотря на высокую политизированность полемики вокруг него».

По словам Бурмистровой, для строительства газопровода получены все необходимые разрешения. В частности, недавно Дания выдала разрешение на эксплуатацию участка газопровода, проходящего на шельфе страны.

В начале октября польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Сам «Газпром» оштрафован на $7,6 млрд.

Штрафы наложили из-за отсутствия разрешения на работы. Согласно постановлению регулятора, эти компании обязаны в течение месяца разорвать договоры на финансирование строительства газопровода.

В российской компании решили обжаловать решение UOKiK, отметив, что газовый холдинг не нарушал польское антимонопольное законодательство.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. На данный момент осталось проложить около 160 км труб. Из-за санкций Вашингтона строительство временно приостановили. В последнее время в ЕС и США звучат призывы отказаться от проекта из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным.

Канцлер Германии Ангела Меркель отмечала, что решение по трубопроводу в ситуации вокруг Навального будет не германским, а общеевропейским.