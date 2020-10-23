Академик РАН опроверг данные о распространении коронавируса детьми

Школьники не являются активными разносчиками коронавирусной инфекции, заявил 23 октября директор НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Пастера Роспотребнадзора академик РАН Арег Тотолян.

Ученый отметил, что предположение о том, что дети переносят инфекцию в бессимптомной форме, ложно. По его словам, чаще взрослые заражают детей, а не наоборот.

«В одной из скандинавских стран было проведено исследование, которое показало, что наоборот: не дети заражают пожилых, а пожилые заражают детей», — цитирует Тотоляна «РИА Новости».

Так происходит, потому как вирус поражает организм, только если ему удалось проникнуть в клетки. При этом главными «входными воротами» служит рецептор ACE2, которого с возрастом становится всё больше в клетках организма. Таким образом у детей представленность этого рецептора минимальна, а у взрослых максимальна, особенно у пожилых, объяснил академик.

«И здесь есть прямая связь со статистикой заболеваемости. Если брать всю детскую популяцию, не более 10% в структуре заболевших COVID-19 — дети. Частота или доля заболеваний детей существенно ниже, чем у остальных возрастных групп», — уточнил эпидемиолог.

Тотолян добавил, что у детей из-за невысокой представленности рецептора АСЕ2 даже при заражении коронавирусом заражение клеток происходит очень медленно. Так как у ребенка мало инфицированных клеток, то и число вирусных частиц, которые находятся на слизистых, у него будет небольшим, и поэтому он гораздо в меньшей степени является разносчиком инфекции, чем взрослый человек.

В начале октября ученые Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса пришли к выводу, что наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь.

Вместе с тем еще в начале сентября глава Роспотребнадзора Анна Попова, напротив, отметила, что дети почти не передают коронавирусную инфекцию взрослым.

В конце августа в Роспотребнадзоре заявили, что самый стойкий иммунитет к коронавирусной инфекции в России обнаружен у детей до 13 лет.

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