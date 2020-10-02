Ученые назвали главных распространителей коронавируса

Наибольшую роль в распространении коронавируса в мире сыграли дети и молодежь, это следует из исследования специалистов Принстонского и Калифорнийского университетов, а также Университета Джонса Хопкинса.

Ученые проанализировали данные о 85 тыс. случаев заражения коронавирусом в Индии и попытались отследить пути распространения инфекции, установив контакты заболевших.

Оказалось, что чаще всего источником заболевания были молодые люди и женщины. При этом ученые сочли, что в мире недооценивается роль детей в вопросе передачи вируса, пишет журнал Science 1 октября.

Специалисты отметили, то на детей и молодых людей приходится треть случаев COVID-19, и именно они играют ключевую роль в передаче вируса среди населения. Самой чувствительной группой для вируса оказались люди в возрасте от 50 до 64 лет.

2 октября сообщалось, что расчеты о коллективном иммунитете к COVID-19 в Москве не оправдались. Так, более четверти новых случаев коронавируса в стране приходится на столицу: 1 октября в городе выявлено 2424 заболевших, что в 10,5 раз больше, чем в Подмосковье, и в 8,5 раз больше, чем в Санкт-Петербурге. При этом летом утверждалось, что уже 20–40% жителей Москвы имеют иммунитет.