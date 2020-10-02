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Расчеты о коллективном иммунитете от COVID-19 в Москве не оправдались

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Более четверти новых случаев коронавируса в стране приходится на Москву — 1 октября в городе выявлено 2424 заболевших. Это в 10,5 раз больше, чем в Подмосковье, и в 8,5 раз больше, чем в Санкт-Петербурге.

Мэр города Сергей Собянин считает, что ситуация находится на грани критичной. При этом еще летом он утверждал, что 60% москвичей уже встретились с коронавирусом. В своих вычислениях он полагался на результаты проведенного в столице исследования антител (21,4%) и перерасчета этих данных на основе сведений о прослойке людей с выработанным ответом Т-клеточного иммунитета на COVID-19 (20-40%).

Ученые считают, что эта выборка была актуальной только для опустевшего в июле города.

— Эти цифры рассчитывались на основе данных, которые дал департамент здравоохранения Москвы, — пояснил «Известиям» руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ (вуз-участник проекта повышения конкурентоспособности образования «5-100») Павел Волчков. — Они говорили о 21,4% людей с антителами. Вероятно, эта цифра была основана на выборке из активных работающих граждан, которые оставались в городе в летний период. Сейчас можно предположить, что выборка оказалась не репрезентативной.

По мнению вирусологов, в ближайшее время страна выйдет на плато, но держаться оно будет очень долго. А забыть о коронавирусе мы сможем лишь через два-три года.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Коллективное несознательное: почему зараженных в Москве всё больше и больше

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