Два человека пострадали в ДТП с автобусом и грузовиком в Новой Москве

Автобус столкнулся с грузовиком утром в пятницу в Новой Москве, в результате пострадали два человека. Об этом 23 октября сообщили в столичном департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры.

Уточняется, что ДТП произошло около 06:25 утра в Проектируемом проезде № 7040. Подробности произошедшего устанавливают сотрудники ГИБДД.

«В результате ДТП погибших нет. В автобусе не сильно пострадали водитель и пассажир. Им оказывается необходимая медицинская помощь», — добавили в ведомстве.

Накануне в Иркутской области произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика. В результате пострадали шесть человек, все они являлись пассажирами маршрутки. По предварительным данным, маршрутка и грузовик двигались в попутном направлении.