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В Братске четыре человека пострадали в ДТП с маршруткой и грузовиком

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Четыре человека получили травмы в ДТП с участием маршрутного автобуса и грузовика в Иркутской области. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил РЕН ТВ со ссылкой на региональный главк МВД.

Авария произошла 22 октября на федеральной трассе «Вилюй» в городе Братске около 06:30 (01:30 мск). В пассажирском автомобиле находилось 12 человек. В результате столкновения с грузовиком трое пассажиров и водитель получили травмы, их доставили в больницу. Об их состоянии не сообщается, отмечает телеканал «360».

Предварительно установлено, что маршрутка и грузовик двигались в попутном направлении. Выясняются все обстоятельства ДТП.

21 октября в Санкт-Петербурге водитель грузовика умер за рулем на кольцевой дороге. Неуправляемая фура проехала еще 2 км, а потом столкнулась с легковой машиной и врезалась в опору.

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