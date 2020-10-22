Число пострадавших в ДТП с маршруткой в Братске возросло до шести

Число пострадавших в ДТП с маршрутным такси и грузовиком в Иркутской области возросло до шести. Об этом в четверг, 22 октября, сообщил ТАСС со ссылкой на региональный главк МВД.

«По уточненным данным, в утреннем ДТП на трассе «Вилюй» на настоящий момент шесть пострадавших, среди которых пятеро мужчин в возрасте от 36 до 54 лет и 29-летняя женщина», — говорится в сообщении.

Уточняется, что все пострадавшие — пассажиры. Двое госпитализированы, остальным назначено амбулаторное лечение.

Авария произошла 22 октября на федеральной трассе «Вилюй» в городе Братске около 06:30 (01:30 мск). В маршрутном такси находились 12 человек. Сообщалось, что в результате столкновения с грузовиком трое пассажиров и водитель получили травмы.

По предварительным данным, маршрутка и грузовик двигались в попутном направлении. Выясняются все обстоятельства ДТП.