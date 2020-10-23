Трамп назвал надувательством данные о причастности РФ к утечке переписки сына Байдена

Президент США Дональд Трамп во время теледебатов с кандидатом в президенты от Демократической партии Джозефом Байденом в Университете Белмонт в Нэшвилле (штат Теннесси) заявил, что утверждение демократов о якобы причастности к утечке данных с ноутбука Хантера Байдена является «очередным надувательством».

На прошлой неделе такую версию продвигал глава спецкомитета по разведке палаты представителей конгресса США демократ Адам Шифф.

«Простите, если всё это правда касательно России, Украины, Китая, других стран (о получении семьей Байдена денег. — Ред.), то он (Джо Байден) коррумпированный политик. Не говорите мне чушь про невинного ребенка (имеется в виду Хантер Байден)», — сказал Трамп.

В ответ Байден объявил, что Россия, по его мнению, пытается помешать ему победить на президентских выборах в США.

«Есть 50 бывших глав национальных разведывательных ведомств, которые считают, что то, в чем он (Трамп) меня обвиняет, — это план России. Пятеро бывших глав ЦРУ из обеих партий говорят о том, что его слова ничего не стоят. Никто, кроме него, не верит в это, кроме него и его друга Руди Джулиани (личный адвокат Трампа)», — утверждал он. На вопрос президента о том, считает ли он, что история с ноутбуком Хантера Байдена связана с РФ, демократ ответил утвердительно.

Трамп, которого перебивал Байден, продолжил дискуссию.

«Россия, Россия, очередное надувательство вокруг России, <...> это то, что они (демократы) делают», — отметил глава Белого дома и резюмировал, что в итоге «опять мы пришли к России».

Ранее, в среду, сотрудники ФБР и министерства юстиции США сообщили, что публикация электронной переписки сына кандидата в президенты США от демократов Джозефа Байдена не является частью «российской кампании по дезинформации», при этом признают ее подлинность. Они выразили согласие с оценками директора национальной разведки США Джона Рэтклиффа относительно того, что электронные письма Байдена-младшего не были «частью российской кампании по дезинформации, направленной против кандидата в президенты Джо Байдена», и отметили, что не рассматривают письма в рамках расследования приписываемых России попыток очернить Байдена.

21 октября госсекретарь США Майк Помпео также заявил, что солидарен с американской разведкой относительно роли России в скандале с письмами Хантера Байдена.

На прошлой неделе газета New York Post опубликовала ряд материалов, основанных на переписке, якобы найденной на ноутбуке Хантера Байдена, который был обнаружен в одной из ремонтных мастерских штата Делавэр. Хозяин мастерской сделал копию его жесткого диска, которая была передана Руди Джулиани, личному адвокату президента США Дональда Трампа, тот предоставил электронные материалы СМИ.

В предвыборном штабе Байдена назвали информацию газеты недостоверной.

Президент США Дональд Трамп не раз призывал выяснить, как младший Байден получил должность члена правления в украинской частной газовой компании Burisma без управленческого опыта. Трамп обвинял Байдена-старшего в использовании своего служебного положения для помощи бизнесу сына.