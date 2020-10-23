Экс-президент Уругвая оценил прогресс России в выпуске вакцин от COVID-19

Бывший президент Уругвая Хосе Мухика заявил 23 октября, что не удивлен прогрессу России в разработке вакцин против коронавируса.

«Меня не удивляет, что в России есть прорыв в этом вопросе, потому что тот, кто обнаружил вирусы, был россиянином (ботаник Дмитрий Ивановский одним из первых изучал вирусную мозаичную болезнь табака в XIX веке — Ред.). Надеюсь, что российская вакцина или другая, которая должна появиться, станет массовой, если она дает результаты», — сообщил Мухика в интервью «РИА Новости».

Он подчеркнул, что в мире идет фантастическая рыночная борьба, как следствие распространение вакцин против COVID-19 — «грязное дело», которое далеко от науки.

На текущий момент в России зарегистрированы две вакцины от коронавируса. Первую зарегистрировали 11 августа. Препарат разработали специалисты Центра имени Гамалеи, его назвали «Спутник V».

О регистрации второй вакцины стало известно 14 октября. «ЭпиВакКорона» разработана центром «Вектор».

Ожидается, что вакцина от коронавируса, разработанная Федеральным научным центром исследований и разработки ммунобиологических препаратов имени Чумакова, может быть зарегистрирована в декабре.

В свою очередь министр промышленности и торговли России Денис Мантуров предположил, что производство вакцины от центра им. Чумакова может начаться в 2021 году, пишет «Газета.ру».