Ученые назвали выпадение волос одним из последствий коронавируса

Японские ученые Национального центра глобального здравоохранения и медицины заявили, что одним из последствий перенесенного заболевания, вызванного коронавирусной инфекцией, является выпадение волос. Об этом сообщил телеканал NHK.

По информации ученые, у людей, которые лежали в больнице с COVID-19, через четыре месяца после выздоровления остаются ряд симптомов, среди которых одышка (11%), слабость (10%), нарушение обоняния (10%), кашель (4%), а также нарушения вкусовых ощущений (2%).

При было через два месяца после появления симптомов коронавируса четверть выписавшихся пациентов пожаловались на выпадение волос. Похожие симптомы ученые замечали у тех, кто переболел Эболой или лихорадкой денге, однако допустили, что это может быть связано с эмоциональными переживаниями пациентов.

23 октября сообщалось, что жительница английского города Беркенхед, перенесшая в апреле COVID-19, рассказала о необычных последствия болезни. Даже после выписки британка продолжает ощущать странные запахи, а также страдает из-за боли в легких, проблем с сердцем, хронической усталости и астмы.

Ранее в октябре британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.