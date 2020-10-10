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Ученые назвали новые симптомы коронавируса

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Британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах. Об сообщает Daily Mail со ссылкой на доклад, переданный британскими учеными в Научную консультативную группу по чрезвычайным ситуациям, которая передает результаты правительству Великобритании.

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По данным ученых, симптомы могут проявляться по-разному в зависимости от возраста и особенностей организма пациента.

Однако эти симптомы не будут вносить в список индикаторов COVID-19, который дает Национальная служба здравоохранения Великобритании, чтобы не перегружать центры тестирования.

Отмечается, что тремя официально признанными симптомами этой инфекции являются температура, постоянный кашель и потеря обоняния и вкуса.

В августе американские ученые выяснили последовательность первых симптомов коронавируса, проанализировав истории болезни более 55 тыс. пациентов с COVID-19.

Выяснилось, что сначала у заболевших появляется жар, а затем кашель. Затем пациенты могут наблюдать у себя мышечные боли, тошноту, рвоту и диарею.

Ученые отметили, что открытие может помочь врачам своевременно диагностировать и лечить болезнь.

В свою очередь российский фельдшер Анна Дмитриева рассказывала, опираясь на свой опыт работы с пациентами, что у пациентов с потерей обоняния в почти 100% случаев диагностировали коронавирус.

В том же месяце стало известно, что американские медики нашли еще один необычный симптом СOVID-19 — икоту.

По данным портала Worldometer на 10 октября, в Великобритании за весь период эпидемии зарегистрировали 575 679 случаев коронавируса и 42 679 летальных исходов.

Во всем мире количество случаев COVID-19 превышает 37,1 млн. Погибли более 1 млн пациентов, вылечились — выше 27,9 млн.

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