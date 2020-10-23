Перенесшая COVID-19 женщина рассказала о странных последствиях болезни

Жительница английского города Беркенхед, перенесшая в апреле COVID-19, рассказала о необычных последствия болезни, пишет издание The Mirror.

Отмечается, что 32-летняя Тони Фрэнком семь недель провела в реанимации. Однако даже после выписки британка продолжает ощущать странные запахи, а также страдает из-за боли в легких, проблем с сердцем, хронической усталости и астмы.

Время от времени она снова попадает в больницу из-за обострения симптомов.

«Я постоянно задыхаюсь, не раз уже заболевала легочными инфекциями и ложилась в больницу. COVID — это дьявол», — рассказала пациентка.

Фрэнком является одной из тысячи британцев, страдающих от так называемого «долгого COVID» — формы новой коронавирусной инфекции, которая протекает долго и тяжело. Термин «долгий COVID» официально признан Национальной службой здравоохранения Великобритании (NHS).

Ранее в октябре британские ученые назвали новые симптомы коронавируса — это боль в мышцах, повышенная утомляемость и волдыри на ногах.