В США отказались публиковать статью российских ученых из-за санкций

Американский геофизический союз (American Geophysical Union, AGU) отказался принимать к рассмотрению для публикации статью российских ученых из Института прикладной физики Российской академии наук (ИПФ РАН) из-за международных санкций. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на письмо ИПФ РАН в адрес президента академии Александра Сергеева в пятницу, 23 октября.

В статье отмечается, что Американский геофизический союз отказался принять к рассмотрению статью «Новая связь между Эль-Ниньо — Южным Колебанием и атмосферным электричеством», подготовленную к публикации в журнале Geophysical Research Letters.

«Свой отказ AGU мотивировал невозможностью рассмотрения научных работ, финансируемых правительством РФ и Министерством науки и высшего образования как части правительства РФ», — приводит агентство слова Сергеева.

Под эгидой союза издаются научный журнал Geophysical Research Letters и серия журналов Journal of Geophysical Research, это основные высокорейтинговые издания, признанные ведущими специалистами в области геофизики.

В ИПФ РАН выразили «глубочайшую озабоченность» происходящим, поскольку подобные действия AGU, с одной стороны, «препятствуют фундаментальным исследованиям, лишая специалистов возможности общения между собой». С другой стороны, действия союза угрожают «успешному выполнению индикаторов эффективности научных исследований» в части публикаций в научных изданиях, которые входят в первый и второй квартиль Web of Science Core Collection, публикации в которых являются обязательными по условиям соглашений по большинству научных проектов, финансируемых Минобрнауки, в том числе по программе мегагрантов.

Сергеев рассказал ТАСС, что «очень удивлен данной ситуацией и намерен детально разобраться в ней».

«Могу сказать, что я этим удивлен. Мы в РАН будем разбираться и обязательно обратимся в Национальную академию наук США, с которой у РАН складывается хорошее взаимодействие, с просьбой прокомментировать данную ситуацию», — сказал он.

Накануне Евросоюз внес в санкционный список двух россиян и одну организацию за кибератаку на бундестаг Германии. К ограничениям присоединились и власти Великобритании.

В конце июля под рестрикции ЕС попали ряд граждан и структур России, а также Китая и КНДР, якобы причастных к кибератакам вирусов WannaCry, NotPetya и Cloud Hopper. В частности, в черный список вошел главный центр специальных технологий Генштаба ВС России. В альянсе называли россиян, попавших в списки, сотрудниками ГРУ.

15 октября Евросоюз ввел санкции в отношении россиян, которых ЕС считает причастными к инциденту с блогером Алексеем Навальным. Рестрикции предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведение финансовых операций. Вашингтон поддержал это решение Брюсселя.

В середине июня Совет Евросоюза утвердил решение еще на год продлить антироссийские санкции из-за Крыма.

В декабре 2019 года США впервые ввели ограничения против компаний, участвующих в реализации «Северного потока – 2». Из-за этого реализацию проекта приостановили. В октябре 2020-го американский Госдеп опубликовал пояснения к новым санкциям по проекту газопровода. Согласно документу, их распространят на фирмы, помогающие в модернизации или установке оборудования на судах для его укладки.